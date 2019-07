Producción tabacalera continúa su avance

Aún con las afectaciones que impone el bloqueo de los Estados Unidos, el Programa de Desarrollo Tabacalero continúa avanzando con resultados favorables, informó hoy el presidente del Grupo Empresarial TABACUBA, Justo Luis Fuentes.

Explicó que el programa, concebido hasta el 2030, contempla el crecimiento de la producción agrícola, el incremento de las capacidades del proceso de beneficio de la Preindustria, y el crecimiento de la producción industrial del Tabaco Torcido a mano y el mecanizado.

Justo Luis Fuentes agregó que se desarrollan inversiones para garantizar esos avances productivos, ejemplo de ello es la fábrica de cigarros del Mariel, que introduce la mecanización en las labores agrícolas del tabaco, entre otros proyectos.

Afirmó que la producción agrícola del tabaco avanza, la exportación se sobrecumple en un 8, 3 por ciento, y los ingresos en un 10, 9.

El proceso del tabaco cubano, desde el semillero hasta que se confecciona el Puro es ciento por ciento natural, y para ello se siguen 504 pasos o momentos, así quedó explicado hoy en conferencia de prensa en el Grupo Empresarial TABACUBA.

El director Científico del Instituto de Investigaciones del Tabaco, Amaury Gómez, explicó que en el proceso preindustrial, la fermentación ocurre de manera natural, solo se le agrega agua para activar las cepas de microorganismos que viven en el tabaco.

Añadió que esos agentes son los responsables de los cambios químicos que ocurren en la hoja durante esa etapa, y señaló que en el caso del curado tampoco se fuerza el proceso químico, ni físico.

Las ventas de la Empresa Mixta Habanos S.A, ascienden hoy a 537 millones de dólares, cifra que se incrementó en un 7 por ciento con respecto al año anterior.

