Prioridad a la eficiencia energética en la industria

La Habana, Cuba. – El uso eficiente de la energía es un tema prioritario, de ahí la trascendencia de implementar el proyecto Eficiencia y conservación de la energía en Cuba, cuyos términos de referencia fueron firmados hoy.

Como parte del programa de apoyo a la política del sector, el desarrollo del proyecto constituye la primera acción de colaboración bilateral, en el contexto del acuerdo de diálogo político y de cooperación Unión Europea-Cuba.

La Directora de la Oficina General para el Control del Uso Racional de la Energía, Elaine Moreno, significó que con ello se fortalecerá la eficacia y eficiencia energética en las industrias, fundamentalmente en la alimentaria.

Con un alcance nacional y duración de 4 años, el proyecto Eficiencia y conservación de la energía en Cuba, concentrará sus principales acciones en un inicio en Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y La Habana.

