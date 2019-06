Presentan libros sobre el Che en el Memorial de la Denuncia

La Habana, Cuba. Dos libros que abordan la presencia del Che en la filatelia mundial fueron presentados hoy en el Memorial de La Denuncia, en un encuentro organizado por el Círculo Filatélico del municipio Cerro con motivo del aniversario 91 del natalicio del Guerrillero Heroico.

El libro Ernesto Che Guevara y el coleccionismo fue presentado por Gilberto Gallo Martínez, destacado filatelista de Colombia que vino en representación del colectivo de autores de ese país que trabajó en la recopilación de los elementos postales que enriquecen la obra.

Asimismo, se presentó el ejemplar Ernesto Che Guevara: un hombre hecho leyenda de la autoría de Juan Hernández Machado, premio nacional de Filatelia 2012 y miembro del Círculo filatélico del Cerro.

Además de los elementos postales que ilustran, ambos libros incluyen textos que ayudan al lector a relacionarse mejor con esta forma dinámica de narrar la vida de una persona universal como el Che, dijo Hernández Machado, quien también hizo referencia a la importancia de instruir a las nuevas generaciones en el arte de coleccionar y estudiar los sellos de correo.

