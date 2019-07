Preparativos en saludo al Día de la Rebeldía Nacional

Los pobladores del municipio pinareño de Consolación del Sur prosiguen los preparativos del acto provincial por el Aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes mediante labores productivas.

Esas jornadas incluyen embellecimiento de centros de la villa que se apresta a celebrar, posterior a la fecha, los 330 años de fundada bajo la pupila de las patriotas mambisas Catalina Valdés y Paulina Pedroso.

Consolación del Sur, segundo municipio más importante de Pinar del Río, tras acoger la sede del Día de la Rebeldía Nacional, se inserta a un programa productivo para poner en marcha una moderna nave avícola para gallinas ponedoras.

En tanto alistan obras de carácter social, como el fomento de la telefonía fija, servicios de salud y educación, así como la producción de helados mediante una nueva planta.



