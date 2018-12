Pioneros inician hoy caminata hacia Cinco Palmas

Por la ruta de los expedicionarios se denomina la caminata que 85 pioneros de primaria y secundaria de Granma, y junto a sus guías, inician este domingo desde Alegría de Pío en Niquero.

El presidente provincial de la Organización de Pioneros José Martí, Yulieski Tamayo, declaró a Radio Reloj, que en Alegría de Pío le rendirán homenaje a 3 expedicionarios que ofrendaron sus vidas en el lugar, y dijo que esta noche acampan en El Plátano.

En ese sitio nació el Comandante de la Revolución, Guillermo García, que junto a Celia y otros campesinos, contribuyó a que Fidel, Raúl, Almeida y otros expedicionarios se reencontrarán en Cinco Palmas.

En ese lugar culminarán los pioneros de 6 municipios de Granma su caminata mañana, y asistirán al siguiente día al acto por el histórico reencuentro ocurrido el 18 de diciembre de 1956.

(Visited 1 times, 15 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.