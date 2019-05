Nuevos instrumentos para monitoreo de actividad sísmica en Cuba

Santiago de Cuba.- Nuevos instrumentos para la realización de investigaciones sismológicas y el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional fueron recibidos en Santiago de Cuba por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais).

Los sismómetros son producto de un contrato que se ejecutó con una compañía rusa para poder realizar estudios y monitorear la actividad sísmica con mayor precisión, que permitan mitigar los riesgos de desastre tanto en Santiago como en el resto de Cuba, dijo el especialista del centro Osvaldo Díaz Zaldívar, al periódico Sierra Maestra.

Sobre el proceso de actualización tecnológica en el que está inmersa la institución, Díaz Zaldívar agregó: Pretendemos también reemplazar equipos rotos en la parte oriental que se encuentran en malas condiciones por el periodo de explotación y por las condiciones atmosféricas, entre otras; pero la esencia seguirá siendo la misma.

El colectivo del Cenais tiene un amplio reconocimiento a nivel nacional y regional por sus valiosas investigaciones, que garantizan el desarrollo sostenible y sustentable de la sociedad cubana a partir de la gestión integral del riesgo, la principal visión que tiene esta institución.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.