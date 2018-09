Nota informativa de la Comisión Provincial de Seguridad Vial

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la población, en particular a los conductores de vehículos, que en saludo al aniversario 58 de la creación de los Comité de Defensa Nacional (CDR), el próximo día 22 de septiembre se realizarán diversas actividades en la calle Línea, que requerirán la movilidad segura durante el desarrollo de las mismas.

Por tal motivo, desde el día 21 a partir de las 10:00 ante meridiano y hasta el 22 que concluyan las actividades, se realizará el cierre total de la calle Línea desde Calle M hasta Avenida Paseo.

Se recomienda a los conductores como vías alternativas la avenida Malecón, calles 23,17,19 y Salvador Allende.

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana ofrece disculpas por las molestias que estas medidas puedan ocasionar y se exhorta a los usuarios de la vía a cumplir con las disposiciones establecidas.

