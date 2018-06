Nota informativa del Comité Organizador

La Habana, Cuba.- Con motivo del concierto del grupo Gente de Zona, junto a la artista italiana Laura Pausini, a desarrollarse en La Ciudad Deportiva de la capital, este martes 26 de junio, el Comité Organizador de dicha actividad, aplica como se ha informado a nuestro pueblo, un grupo de medidas que permitan garantizar el sano disfrute de este evento que acogerá a miles de personas.

Por tal motivo, se exhorta a la población a mantener una adecuada conducta, además de cumplir con las regulaciones existentes, entre ellas, el uso permanente del carné de identidad y colaborar con las fuerzas del orden que preservan la tranquilidad ciudadana.

Por otra parte, está prohibida la venta, introducción e ingestión de bebidas alcohólicas, así como la portación de armas de fuego, blancas u objetos punzantes, efectuar disparos y el uso de artificios pirotécnicos en el interior y en las áreas aledañas donde se desarrollará esta actividad.

Se les recuerda a los usuarios de la vía que deben extremar las medidas de precaución y que de igual manera se prohíbe conducir bajo la ingestión de bebidas alcohólicas. Para garantizar un ambiente de orden y tranquilidad en este evento, se exige el respeto a la legalidad y a preservar la disciplina social, como muestra de la cultura de nuestro pueblo y para beneficio de todos.

(Visited 1 times, 17 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.