Muestra Cuba solidaridad con Lula

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, manifestó su solidaridad con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una carta publicada en la página oficial del Partido de los Trabajadores de Brasil.

La misiva dirigida al exdirigente obrero, y firmada por el presidente del ICAP, Fernando González Llort, explica que entienden la solidaridad como instrumento esencial para barrer la máquina del poder de extrema derecha de las oligarquías, que cuenta todavía con el apoyo mediático interno y externo.

González Llort asegura que siguen de cerca todos los detalles de este proceso legal falso en contra del exsindicalista, quien cumple prisión desde el 7 de abril de 2018 por supuestos actos de corrupción.

