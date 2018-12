Muestra Cuba satisfacción por vínculos comerciales con Japón

El presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, Orlando Hernández, mostró satisfacción por los vínculos comerciales con Japón y las acciones para fortalecer esos nexos.

Hernández se refirió a la recién concluida XV Reunión de las Conferencias Económicas Cuba-Japón, que ocurrieron este martes en La Habana, como continuidad de otra cita privada realizada en la jornada anterior.

Aseguró que los sectores más sobresalientes de dichos tratos estuvieron en turismo, energía renovable y exportaciones cubanas, y recalcó la disposición del Gobierno insular de resolver los problemas pendientes a la mayor brevedad posible.

Al cerrar estas conferencias hoy, el Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera cubano, Rodrigo Malmierca, recalcó la utilidad de dichos intercambios para perfilar el potencial de desarrollo de las relaciones entre ambas naciones.

