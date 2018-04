Motiva el 1ero. de Mayo a los agricultores de Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – El secretario del sindicato de los Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros en Pinar del Río, Tomás Manuel Garcia, dijo que con motivo del 1ero. de Mayo multiplican los esfuerzos hacia producciones necesarias como la leche y las viandas.

Los atrazos en ambos renglones, señaló, constituyen un compromiso con el pueblo al que adicionan la recolección y el beneficio del tabaco, cuya calidad y prestigio internacional lo identifican entre los sellos del territorio vueltabajero.

El secretario del sindicato de los Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros en Pinar del Río confirmó que paralelo al 1ero. de Mayo, transitan los objetivos del XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

Tomás Manuel Garcia acotó que, en saludo a la fecha proletaria, esos hombres y mujeres sobrepasan actualmente sus metas en resina de pino, miel, carbón vegetal, frijol y arroz.

