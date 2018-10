Ministro de las FAR trasmite aliento y confianza a los pinareños

Pinar del Río, Cuba. – El General de Cuerpo de Ejercito y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Leopoldo Cintra Frias presidio en Pinar del Rio el Consejo de Defensa, en el que se valoraron las daños provocados por el huracan Michael.

Junto al también integrante del Buro Político, se encontraba el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra, quienes transmitieron confianza a los lugareños y exhortaron a avanzar en la recuperación.

Leopoldo Cintra Frias y Ramón Pardo Guerra intercambiaron durante la sesión del Consejo de Defensa en Pinar del Rio con su presidente, Julio César Rodríguez Pimentel, quienes coincidieron en mantener la vitalidad de los servicios a la población.

El huracan Michael, dijo Rodríguez Pimentel, es otra experiencia para los vueltabajeros de la cual se deriva trabajar, recuperar, producir alimentos y cosechar lo que sea posible.

A Pinar del Rio arriban desde este martes las primeras brigadas de linieros de las Empresas Eléctricas desde Ciego de Ávila a Mayabeque, con el fin de normalizar en el menor tiempo esos servicios que reportan un elevado porcentaje de interrupción.

Las huellas del huracan Michael comienzan a borrarse gracias a esos hombres que se les vio trabajar hasta la noche en tramos de la carretera a San Juan y Martínez, empleando las luces de sus vehículos para el izaje de postes y cables.

Mientras, en Sandino y Guane, sus Consejos de Defensa se adentran en la recuperación de un modo ordenado tras el paso del fenómeno, proceso que involucra a toda la sociedad, en fincas, unidades productivas y el barrio.

Aún el rio Cuyaguateje, cuya crecida alcanzó más de 8 metros de altura, algo nunca antes visto, obstaculiza el tránsito entre los poblados de Isabel Rubio y Guane.

