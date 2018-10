Michael se intensifica sobre el noroeste del Caribe

La Habana, Cuba. – La tormenta tropical Michael durante el día de hoy ha tenido muy poco movimiento sobre el Caribe occidental, y ha continuado ganando en organización e intensidad. Un avión de reconocimiento durante esta tarde determinó que sus vientos máximos se han incrementado hasta 85 kilómetros por hora y su presión central ha disminuido hasta 999 hectoPascal.

A las seis de la tarde de hoy, el centro de Michael se estimó en los 19.3 grados de latitud Norte y los 85.5 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 110 kilómetros al sudeste de Cozumel, México y a unos 295 kilómetros al sur de Cabo de San Antonio, provincia de Pinar del Río. La tormenta tropical Michael se desplaza lentamente al nortenordeste a unos 6 kilómetros por hora.

Durante las próximas 12 a 24 horas continuará su movimiento hacia el norte, incrementando gradualmente su velocidad de traslación y ganando más en organización e intensidad, cruzando durante el día de mañana por el canal de Yucatán, pudiendo convertirse en huracán en el sudeste del golfo de México.

Las áreas de lluvias de este sistema continuarán afectando la región occidental del país, en donde pueden llegar a ser fuertes e intensas, principalmente en Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Con la proximidad de este sistema al canal de Yucatán durante la próxima madrugada, se incrementarán los vientos en la región occidental, con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con rachas superiores. Estos vientos pueden ser superiores en la Isla de la Juventud y sobre todo en la mitad occidental de Pinar del Río, en donde pueden sentirse vientos con fuerza de tormenta tropical desde esta madrugada, incrementándose durante el día de mañana, hasta alcanzar velocidades entre 50 y 65 kilómetros por hora, superiores en el extremo occidental.

Por los vientos asociados a la circulación de Michael, ocurrirán marejadas en la costa sur del occidente y centro del país, que serán fuertes en la costa sur de la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Por ello ocurrirán inundaciones costeras de moderadas a fuertes en la costa sur de Artemisa y Pinar del Río, así como de ligeras a moderadas en el sur de Mayabeque e Isla de la Juventud. Dada la persistencia e intensidad de las precipitaciones, así como el efecto del estado del mar, que puede impedir el adecuado drenaje de algunas zonas, es posible que se incremente el riesgo de inundación en algunas zonas bajas no propensas a la inundación marina.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a la medianoche de mañana lunes.

