Mensaje de gratitud de sobreviviente de accidente aéreo en Cuba

Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente de avión ocurrido en Cuba en mayo que costó la vida a más de un centenar de personas, envió un mensaje de agradecimiento a quienes han estado al tanto de su salud.

En la red social Facebook, la joven envió su gratitud a quienes se han preocupado: médicos, enfermeras, fisioterapeutas, y todos aquellos que han contribuido de una forma u otra a su recuperación.

Los internautas reconocieron el papel desempeñado por los trabajadores cubanos de la salud, que salvan vidas no solo con medicamentos sino con el amor y entrega total, como expresó uno de los participantes en el foro.

Mailén es asistida por un grupo multidisciplinario del Hospital Hermanos Ameijeiras, junto con especialistas de otras instituciones, progresa con rehabilitación neurológica, mecánica respiratoria y el proceso de cicatrización de las lesiones de partes blandas.

