Más de 5 millones de cubanos votaron ya en referendo constitucional

Hasta las 11 de la mañana de hoy ejercieron su derecho al voto 5 millones 154 mil 904 cubanos, informó el Vicepresidente de la Comisión Electoral Nacional, Tomás Amarán.

Esa cifra representa -dijo a la prensa- el 57, 38 por ciento de la lista actualizada de electores, y significa un resultado positivo, superior incluso al proceso anterior en 2018 cuando tuvo lugar la elección de diputados y delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Amarán señaló que todas las provincias evidencian crecimientos, y destacó la disciplina que ha reinado durante la jornada en los más de 24 mil colegios habilitados en el país para la votación.

El próximo parte sobre cómo marcha el referendo constitucional en Cuba será sobre las 4 de la tarde.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.