El Instituto de Meteorología pronostica para hoy marejadas en el litoral noroccidental, con inundaciones costeras de moderadas a fuertes en zonas bajas desde Pinar del Rí­o hasta Mayabeque, y en el malecón habanero.

En los litorales suroccidental y central habrá marejadas; oleaje desde cabo Cruz a Maisí­ y en la costa norte central, donde aumentará a marejadas en la tarde. En la costa nororiental habrá poco oleaje.

Los vientos serán del oeste en occidente, entre 20 y 35 kilómetros por hora, y de 45 kilómetros por hora en la costa norte, con rachas superiores. En el centro y el sur de oriente soplarán del suroeste al oeste con velocidades menores.

Los nublados y chubascos en el occidente y centro disminuirán en la tarde, y aumentarán en oriente. Las temperaturas en el día serán de 24 a 27 grados Celsius en occidente y de 28 a 31 en el resto.

