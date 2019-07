Mañana en Granma, acto central nacional por el 26 de Julio

La Habana, Cuba. – Este viernes 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, tendrá lugar en Bayamo, provincia de Granma, el acto político-cultural por el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Cubavisión, Cubavisión Plus (Alta definición), Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba lo transmitirán en vivo, a partir de las 06:30 de la mañana. El acto será retransmitido por Cubavisión en esa propia fecha a las 06:30 de la tarde.

Desde diversas partes del mundo han comenzado a llegar a Cuba mensajes de felicitación con motivo de celebrarse el 26 de julio el Día de la Rebeldía Nacional, informó el portal noticioso Cubaminrex.

Entre ellos se encuentran el del presidente de la República Argelina Democrática y Popular, Aldelkader Bensalah, y el de la presidenta de la República de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic.

En el acto nacional por el 26 de julio este viernes en Bayamo, el pueblo de Granma demostrará en nombre de todos los cubanos su respaldo a la Revolución y al socialismo con unidad, compromiso y victoria, afirmó en esa ciudad Milagro de la Caridad Pérez.

La miembro del secretariado nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, resumió en el Parque Museo Ñico López, la ceremonia de condecoración de 110 trabajadores, de ellos tres con la Orden Lázaro Peña, de segundo y tercer grado .

Además anoche en el Teatro Bayamo se ofreció la Gala Del Moncada al Porvenir, en la que mediante textos, música, danzas y poesías, se evocaron pasajes de los asaltos a los cuarteles Moncada y Céspedes.

Hoy en elTeatro Bayamo, habrá una sesión solemne de la Asamblea provincial del Poder Popular por el Día de la Rebeldía Nacional en la que se entregarán las condiciones de Hijos Ilustres y Adoptivo de Granma y el Escudo del territorio.

