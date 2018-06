Los pueblos no olvidan a los esposos Rosenberg

A 65 años del alevoso crimen de los esposos Rosenberg, a manos del gobierno estadounidense, se efectuó en el monumento erigido a su memoria en La Habana, un acto de recordación a esas víctimas de la política imperial.

José Altshuler, fundador del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos y miembro de su secretariado, afirmó que el asesinato de Ethel y Julius Rosenberg conmovió la conciencia de las masas y aun de muchos gobiernos que no entendieron esa atrocidad.

Recordó que ese matrimonio era inocente de los cargos de espionaje que le impusieron, y los personeros del imperialismo yanqui no pudieron probarle la causa por la que los acusaban.

Señaló José Altshuler que el gobierno estadounidense de ese entonces acusó a los Rosenberg de militantes comunistas, razón más que suficiente para esa administración asesina, y por ello se propuso dar un escarmiento con su asesinato.

Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba depositó el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y el Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos en el acto por el aniversario 65 del asesinato de los esposos Rosenberg en su monumento en El Vedado.

Merilín Háustig, joven estadounidense presente en la conmemoración, dijo a Radio Reloj que su pueblo tiene presente ese crimen atroz que retrata las intenciones de los gobiernos imperiales contra aquel que se oponga a sus intereses.

Ethel y Julius , puntualizó, fueron víctimas del Macartismo, época en que las administraciones de Estados Unidos perseguían a los comunistas y a todos los revolucionarios opuestos al capitalismo.

El monumento a los esposos Rosenberg se ubica en Zapata y Paseo, en Plaza de la Revolución es el único en Latinoamérica y el mundo que recuerda a esas víctimas de la crueldad imperial.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.