Logros e insatisfacciones de Artemisa al cierre de 2018 (+Fotos)

Año de mucho trabajo, logros e insatisfacciones, fue calificado el 2018 por las principales autoridades de la provincia de Artemisa, que en conferencia de prensa destacaron avances y proyecciones del joven territorio.

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Gladys Martínez Verdecia, significó el desarrollo del proceso inversionista que transforma constantemente a Artemisa y sus municipios.

El perfeccionamiento de las estructuras de gobierno y una respuesta más eficiente a los planteamientos de la población, es tema priorizado por la Asamblea Provincial del Poder Popular, según señaló su presidente, Juan Domínguez Miranda.

Por su parte, la Jefa de la Administración Provincial, Teresa Martínez, destacó que al cierre de 2018 la provincia muestra indicadores favorables en los diferentes sectores y ramas de la economía.

Sobre los logros e insatisfacciones de la provincia de Artemisa en el 2018, destacados por las principales autoridades, ofreceremos otros detalles en próximas emisiones informativas.

