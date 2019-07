Llegará hoy a Cuba vicepresidenta de Vietnam

La Habana, Cuba. – La vicepresidenta de la República Socialista de Vietnam, compañera Dang Thi Ngoc Thinh llegará hoy a Cuba en visita oficial, informa el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante su estancia, la distinguida visitante sostendrá conversaciones oficiales con el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, y realizará otras actividades.

Vietnam y Cuba mantienen una estrecha labor de colaboración en varias esferas y coinciden en puntos de la agenda internacional, donde ambos pueblos y gobiernos hacen esfuerzos por la paz mundial y la convivencia pacífica.

