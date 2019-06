Llega a Cuba trigésima Caravana de Pastores por la Paz

La trigésima Caravana de amistad Estados Unidos-Cuba Pastores por la Paz, arribó hoy a La Habana, a pesar de las restricciones de viajes del gobierno del país norteño, para reafirmar su apoyo al pueblo cubano y el rechazo al bloqueo.

En el Aeropuerto Internacional José Martí, los integrantes del proyecto fueron recibidos por el Héroe de la República de Cuba, Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Durante la estadía en el país, recorrerán zonas del municipio de Guanabacoa afectadas por el tornado, una visita a la Universidad de La Habana, un intercambio en la Asamblea Nacional del Poder Popular, y en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Honrarán además a Lucius Walker, pastor y activista social estadounidense, con la colocación de una ofrenda floral en la Tribuna Antimperialista, y realizarán trabajo voluntario en áreas agrícolas.

