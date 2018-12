Todo listo para recuperación en La Habana

Reducir el periodo de recuperación antes de los próximos días festivos, constituye la mayor exigencia para los organismos de mayor relevancia ante la situación climatológica en la capital.

Se informó durante el anochecer en reunión del Consejo de Defensa Provincial, y aun si conocer la magnitud de los daños, que están disponibles todos los recursos para la vuelta a la normalidad en las zonas afectadas.

Más de 30 carros están listos para iniciar la limpieza de cisternas y sótanos mientras vaya retirándose el nivel de la inundación, después comenzarán el resto de las actividades con mayor precisión.

La Empresa Eléctrica realizará labores en aquellos lugares donde se pueda, tras el retroceso paulatino del agua; las zonas más críticas, ubicadas en el Vedado, deben estar con servicio restablecido en el transcurso de la tarde de este sábado.

