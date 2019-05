Líderes religiosos apoyan a Cuba contra la Helms-Burton

Carlos Fernández de Cossío, Director General para Estados Unidos de la Cancillería cubana, se reunió con una representación de líderes religiosos de Estados Unidos en New York.

El encuentro tuvo como objetivo actualizar a los mismos sobre los últimos sucesos de la Isla, así como explicar nuestra posición relativa al inicio de la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.

Por la parte extranjera, participaron en el encuentro el Presidente del Servicio Mundial de Iglesias; el Director de la oficina ante la ONU del Consejo Mundial de Iglesias; y la miembro de la oficina ante la ONU del Consejo Mundial de Iglesias; entre otros.

Por la parte cubana presentó la reunión, la Embajadora Ana Silvia Rodríguez Abascal, Representante Permanente Alterna y Encargada de Negocios de Cuba ante ONU; así como funcionarios de la misión cubana y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

