La Habana se engalana

La Habana, Cuba. – El aniversario 500 de la fundación de La Habana se acerca, y con el pretexto de la festividad, se ejecutan disímiles obras dirigidas a recuperar lugares insignes de la ciudad, entre ellas resalta como una prioridad, el Boulevar de San Rafael.

Sobre el tema el vicepresidente del Consejo de la Administración, Luis Carlos Góngora, informó a Radio Reloj que en el mes de julio culminarán los trabajos enfocados en el cambio de luminarias, pavimento y jardinería.

Explicó que igualmente los espacios han sufrido un cambio de uso y muchos de ellos serán ocupados por artistas de las artes plásticas para establecer sus talleres, los cuales también funcionarán como proyectos comunitarios, o sea, será un boulevar cultural, puntualizó.

Luis Carlos Góngora agregó que igualmente se renueva la famosa tienda Indochina, en la que se venderán productos asociados a La Habana y a sus 500 años.

