Por La Habana, el más grande esfuerzo

El Consejo de Defensa Provincial de La Habana destacó que una jornada decisiva se vivirá hoy en los municipios afectados por el tornado, para restablecer los servicios básicos.

A la reunión efectuada este martes asistieron Esteban Lazo, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y el general de división de la reserva Ramón Pardo, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

El Presidente de la Asamblea Nacional conoció sobre el avituallamiento de quienes apoyan los municipios no afectados, y que la Federación Estudiantil Universitaria, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Asociación Hermanos Saíz y la brigada José Martí se sumaron a la higienización.

Además, Lazo se preocupó por la atención a los que vienen de otras provincias y la movilización de los trabajadores de los centros laborales que no tuvieron afectaciones para contribuir con la recuperación.

Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, resaltó que con la disponibilidad de fluido eléctrico podrá bombearse agua, por ejemplo, en los edificios; y que el otro reto es trabajar con rapidez para entregar los materiales.

En el encuentro se pasó revista a los avances y dificultades en la jornada de este martes, con la satisfacción de que hay un ritmo intenso en las labores de higienización, con la recogida el lunes de más de 25 mil metros cúbicos de desechos sólidos.

También se destacó que en las labores han trabajado casi 500 equipos, que se consideraron insuficientes dada la magnitud de cuánto falta por recoger y el compromiso de concluir dicha tarea este domingo.

Por tal motivo, el Ministerio de la Construcción incorporó a las brigadas de la capital otras de Artemisa, Pinar del Río, Matanzas y Cienfuegos.

Durante la reunión del Consejo de Defensa Provincial, dirigida por su presidente Luis Antonio Torres Iríbar, tuvo especial mención el consejo popular Armada, del Cerro, donde el tornado afectó 285 viviendas, siendo este el problema mayor a resolver para los damnificados.

Explicaron que se adoptan las medidas para que los trámites sean expeditos y los afectados lleguen sin obstáculos hacia la solución de su problema habitacional.

También informaron que ya hay 14 oficinas de trámites constituidas donde se dan las fichas técnicas; y habilitados 14 puntos para la venta de materiales.

En la reunión se supo que ya están llegando módulos de carpintería y techo, hay 1080 tanques para asignar; y que además se estableció que el gobierno y los centros de trabajo de la localidad son los responsables de trasladar los recursos hasta el damnificado.

El Consejo de Defensa Provincial acordó que personas naturales y jurídicas dentro y fuera del país pueden hacer donativos para los damnificados por el tornado.

Tatiana Viera, vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, explicó que para bienes materiales, la persona debe presentarse, en horario laborable, en el almacén de donativos ubicado en la Ciudad Escolar Libertad, donde llenará los documentos de rigor y se le informará el destino de su contribución.

Aclaró que si es moneda nacional, el trámite puede realizarse en cualquier sucursal del Banco Metropolitano y solicitar hacer el donativo para la cuenta Aniversario 500 de La Habana, especificando que es con destino a los afectados.

Para cualquier otra moneda lo establecido es acudir a una filial del Banco Financiero Internacional y puntualizar que el depósito va dirigido a la unidad bancaria Giraldilla de La Habana.

