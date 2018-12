La Habana festeja triunfo revolucionario

En saludo al Aniversario 60 del triunfo de la Revolución, y como parte de las obras que se ejecutan en La Habana por sus 500 años, quedaron inauguradas hoy un grupo de instalaciones en el capitalino municipio de San Miguel del Padrón.

La Casa de la Cultura Olga Alonso, el policlínico Reinaldo Pi y la mini industria San Miguel, estuvieron entre las instalaciones reabiertas hoy por el primer secretario del Partido en la provincia, Luis Antonio Torres Iríbar, y el presidente del gobierno Reinaldo García Zapata, junto a las autoridades del territorio.

Torres Iríbar reconoció al pueblo de San Miguel del Padrón por los resultados económicos y sociales, alcanzados durante este 2018 y los exhortó a seguir trabajando.

Afirmó que los 500 de La Habana solo deben ser un pretexto para hacer por la ciudad todo lo que se pueda para convertirla en un lugar más bello.

