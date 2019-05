La Habana es sede de cita sobre Administración Tributaria (+Fotos)

La 53 Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, constituirá oportunidad para crecer en conocimientos y fortalecer el desarrollo de la actividad, afirmó la Titular de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños.

Al inaugurar el encuentro en el Palacio de Convenciones, destacó el papel de la administración tributaria cubana, con la misión de garantizar el cumplimiento de las responsabilidades tributarias en beneficio de la sociedad, lo que significa gestionar los ingresos al Presupuesto del Estado.

El Secretario Ejecutivo del CIAT, Marcio Verdi, resaltó la presencia de más de 30 países en la cita de La Habana, que acumula ya 500 años de historia.

La Jefa de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, Mary Blanca Ortega, subrayó que la Asamblea deviene espacio para la socialización de las mejores prácticas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.