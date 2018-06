Con el juramento de defender la soberanía nacional

Nuevos oficiales egresaron de la Escuela Interarmas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias General Antonio Maceo, Orden Antonio Maceo, en la promoción aniversario 65 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En la ceremonia –presidida por el general de cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR– fueron entregados los títulos de graduación, títulos de oro, primeros expedientes y condecoraciones, así como presentes del cuerpo diplomático militar acreditado en Cuba.

El joven Leidier Cobas, primer expediente de la especialidad Político Militar, dio lectura al juramento, en el cual asegura defender la soberanía nacional y cumplir con orgullo la condición de oficial de las FAR.

En palabras al diario Granma, dijo que llegar a este momento es resultado del esfuerzo ante el estudio, el cumplimiento de las actividades militares y extracurriculares.

