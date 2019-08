Jornada de homenaje a Fidel y la juventud en Matanzas

Matanzas, Cuba. – Un amplio plan de actividades se desarrolla desde este fin de semana en la provincia de Matanzas, por al cumpleaños 93 del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y el Día Internacional de la Juventud.

Orlando Rodríguez Mesa, vicepresidente del Consejo de la Administración en el territorio, precisó que las propuestas incluyó el cruce a nado de la bahía este domingo, y la actuación de populares orquestas del país y el territorio.

Los matanceros disfrutarán este lunes de un concierto de David Blanco, y la presentación de teatro Las Estaciones, en la Sala de Conciertos Sala White, mientras que para el 13 se reinauguran los restaurantes de Monserrate y Las Cuevas de Bellamar.

El homenaje al Líder de la Revolución y a los jóvenes, prevé una muestra de 34 piezas relacionadas con Fidel, en el Museo Provincial Palacio de Junco, en la ciudad yumurina.

