Inversiones hidráulicas garantizan uso racional del agua

La Habana, Cuba. – En el último lustro las inversiones acometidas como parte del Plan Hidráulico Nacional han estado dirigidas a mejorar la eficiencia en el uso del agua, incrementar la disponibilidad del líquido, y garantizar las demandas para el abasto a la población, el riego, y el desarrollo del turismo.

Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, destacó que en ese periodo se rehabilitaron más de 2 mil 300 kilómetros de conductoras y redes de acueducto, y ponderó la instalación de metros contadores en el sector residencial.

En relación con el abasto de agua potable, el dirigente resaltó las acciones emprendidas en varias conductoras de la capital del país.

Los canales magistrales, túneles, y sistemas de riego en los trasvases tampoco han estado exentos de rehabilitaciones, invirtiéndose cerca de 23 millones de pesos.

