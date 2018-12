Inicia actividades brigada nórdica de solidaridad con Cuba

El Contingente 62 de la Brigada Nórdica, arribó este jueves al Campamento internacional, Julio Antonio Mella, en el municipio de Caimito en la provincia de Artemisa.

Los más de 40 amigos de Cuba procedentes de Suecia, Dinamarca y el Reino Unido recorrerán centros de producción, culturales, históricos y recreativos del país.

Durante su estancia en la Isla caribeña la Brigada Nórdica de solidaridad con Cuba, visitará las provincias de Artemisa, La Habana, Villa Clara, Las Tunas y Holguín, y celebrarán junto al pueblo cubano el nuevo Aniversario de la Revolución

Sus integrantes participarán en eventos deportivos y culturales, celebrarán el Día del educador en el Instituto preuniversitario urbano, Ernesto Che Guevara y recibirán conferencias sobre los derechos humanos en Cuba, nuestra democracia y las relaciones actuales con los Estados Unidos.

