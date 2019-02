Inauguran en Ginebra exposición dedicada a Fidel

La exposición fotográfica itinerante Fidel: 60 años de Política Exterior de la Revolución cubana quedó inaugurada en la Universidad de Ginebra, para celebrar el legado del líder histórico.

La actividad estuvo encabezada por el representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Ginebra, Pedro Luis Pedroso, quien resaltó la trascendencia histórica de la obra de Fidel Castro Ruz.

El diplomático hizo un recuento de las luchas por la independencia de la Isla desde fines del siglo XIX, de los principios que sustentaron esa epopeya y que se mantienen como la base de la actuación internacional del país.

Pedroso explicó que la muestra ofrece testimonios de algunos de los momentos más importantes de la presencia de Fidel en diversos escenarios internacionales y sus encuentros con líderes mundiales; para evidenciar la importancia que Fidel le atribuyó a las relaciones de amistad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.