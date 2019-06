Impulsan en Camagüey la confección de uniformes escolares

Camagüey, Cuba. A poco más de dos semanas del arribo a Cuba de la materia prima necesaria para la confección de uniformes escolares, los trabajadores de la industria textil en Camagüey trabajan para cumplir en con ese importante encargo estatal.

Casimiro Hernández Santana, director de la Unidad Empresarial de Base de Confecciones Textiles CAONEX de esa demarcación, explicó, que el atraso de los contenedores, resultó un efecto más de la aplicación de la Ley Helms Burton.

Para el mes próximo, el plan contempla unidades que incluyen blusas y camisas de secundaria, encargo que deben cumplir en 15 días de trabajo.

Mariana Casa Hernández, con 37 años de trabajo en la industria textil de Camagüey, expresó su disposición y la del resto de las costureras, de seguir adelante para que cada niño luzca su uniforme nuevo el próximo septiembre como cada año.

