Impulsa Cuba generación de energía mediante fuentes fotovoltaicas

La Habana, Cuba. – Cuba impulsa la generación de electricidad por fuentes renovables, dentro de las cuales descuella la energía solar.

De acuerdo con la cartera de oportunidades de la nación, existen potencialidades de aproximadamente cinco kilovatios/hora diario por metro cuadrado, lo que favorecería la instalación, hasta el 2030, de 700 megawatt-pico en parques solares fotovoltaicos conectados al Sistema Eléctrico Nacional.

Una vez instalada toda la potencia prevista se producirán más de mil gigawatt-hora y se evitará la emisión de más de 800 mil toneladas de dióxido de carbono.

El más reciente de los enclaves que favorece este tipo de generación es el parque fotovoltaico Cárdenas 1, con una capacidad instalada de 3, 75 megawatt.

