Impregnados del espíritu del Moncada

La Habana, Cuba. – La Central de Trabajadores de Cuba, CTC, transmitió un reconocimiento a los afiliados a diferentes sindicatos, en especial a los constructores, que en el país terminaron e hicieron avanzar objetos de obras, comprometidos con la efeméride del 26 de Julio.

Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro de Buró Político y Secretario general de la CTC, señaló que esos obreros demostraron que sí se puede dar respuesta a los programas de desarrollo frente al recrudecimiento del bloqueo.

El saludo de la CTC fue extensivo a los trabajadores que por la conmemoración del 26 de Julio cumplieron los compromisos del primer semestre del año en tareas agrícolas, en fábricas y empresas.

La Central de Trabajadores de Cuba exhortó a los afiliados a que con el mismo espíritu impregnado por la efeméride del Mocada avancen en los planes productivos y de desarrollo en lo que queda del actual año.

