Impiden asistencia de Cuba a Congreso académico

El Ministerio de Educación Superior e instituciones cubanas, emitieron en La Habana, una denuncia política por las afectaciones causadas por el Gobierno de Estados Unidos, al impedir que investigadores y académicos de la Isla no asistieran al Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA 2019.

Rafael Emilio Cervantes Martínez, miembro de la sección Cuba LASA, dijo a la prensa, que de los más de 200 profesionales aprobados para participar en el foro, solo acudirá el 12 por ciento.

Explicó que al Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos que comenzó en la ciudad de Boston, Masachusett, numerosos académicos cubanos se vieron imposibilitados de realizar trámites de visa.

Afirmó Cervantes Martínez que debido a las políticas de Donald Trump, las próximas citas se efectuarán en México, Canadá, Colombia, y probablemente en Portugal.

Ana Sánchez Collazo, directora del Centro de Estudios Martianos, al referirse a la negación por parte de Estados Unidos de que ese plantel asistiera al Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos, LASA 2019, dijo que esa acción explica la hostilidad permanente de Donal Trump contra Cuba.

Significó que este año LASA está dedicado al ensayo Nuestra América, de José Martí, sin embargo, acotó, ningún cubano participará en esa sección debido al bloqueo del gobierno norteamericano hacia la isla.

El viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino, puntualizó que al Congreso de Estudios Latinoamericanos solo asistirá 1 de cada 9 de los cubanos que iban a asistir.

Pedro de la Hoz, vicepresidente de la UNEAC, reiteró la denuncia de los investigadores, intelectuales y académicos cubanos al no poder asistir al Congreso LASA.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.