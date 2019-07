Hoy Mesa Redonda acerca de medidas económicas en Cuba

La Habana, Cuba. – El programa televisivo Mesa Redonda continuará este miércoles brindando información sobre las recientes medidas económicas y salariales adoptadas por el Gobierno cubano.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, la página de Facebook y el canal de Youtube de la Mesa Redonda transmitirán en vivo ese programa desde las 06:30 de la tarde.

El Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y los titulares de Economía y Planificación, Finanzas y Precios, y de Trabajo y Seguridad Social comparecieron este martes en la primera de las Mesas Redondas dedicadas a brindar detalles sobre las medidas adoptadas recientemente por el Consejo de Ministros.

