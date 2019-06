Homenaje a Vilma Espin en aniversario de su muerte

Segundo Frente, Cuba. – Con una ofrenda floral y ceremonia de guardia de honor en el Mausoleo del Segundo Frente será recordada la Heroína Vilma Espín Guillois, en el 12 aniversario de su desaparición física.

Federadas, autoridades políticas y pobladores de la serranía de Mayarí Arriba, en representación del pueblo de Cuba, asistirán al acto conmemorativo por la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas.

Como parte del homenaje a la combatiente, también quedará abierta en el Memorial Vilma Espín Guillois, de Santiago de Cuba, una exposición de y condecoraciones otorgadas a la destacada luchadora santiaguera.

Se incluye en la jornada de tributo a la Heroina una Gala cultural en la Sala de Concierto Dolores y la entrega, por vez primera, del reconocimiento Seguidores de Vilma, a estudiantes integrales.

