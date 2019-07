Granma hacia el 26

Granma, Cuba. – A sólo 15 días para celebrar en Granma el acto nacional por el aniversario 66 de la gesta del 26 de Julio, aumentan las labores constructivas, la pintura de las fachadas de edificaciones estatales y viviendas.

Luminarias Led se montan en las avenidas Frank País, Granma y Felino Figueredo, de Bayamo, e iguales inversiones se concretaron en la Plaza de la Patria, donde será el acto central en homenaje a los héroes y mártires de los asaltos a los cuarteles Moncada y Céspedes.

Esa histórica instalación de la capital de Granma, recibe labores de mantenimiento, al igual que el otrora Hospedaje Gran Casino, convertido en Sala de Los Asaltantes, pues acogió a los jóvenes que atacaron el antiguo cuartel de la tiranía.

Esa acción tuvo lugar en la madrugada del 26 de Julio de 1953 en apoyo al asalto al Cuartel Moncada de Santiago de Cuba.

