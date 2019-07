Granma dispone de nuevos ómnibus de pasajeros

Bayamo, Cuba. – La transportación de pasajeros será mejor en la provincia Granma con la puesta en explotación de nuevos ómnibus Paz, producidos en La Habana con la colaboración de Rusia, y la asignación al territorio de otros de segunda mano de más capacidad.

El director de la Empresa Integral de Transporte en Granma, Leonardo Labrada, dijo a Radio Reloj que las mejoras en el traslado de pasajeros y mercancias requiere superior disponibilidad de combustible en los meses de Julio y Agosto.

Este mes y como saludo al 26 de julio está prevista además la puesta en servicio del Tren Habana-Bayamo-Manzanillo, que saldrá cada tres días desde y hacia esos destinos, conformado por coches y locomotoras adquiridas por en China.

Ese servicio permitirá viajar en cada salida a más de 700 pasajeros, y su puesta en marcha incluye acondicionamiento de vías férreas y de las terminales de trenes de Bayamo y Manzanillo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.