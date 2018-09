Granma acogerá el Congreso Nacional de Historia

Bayamo, Cuba. – Al bicentenario del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, que se cumple el próximo año, se dedica el XXIII Congreso Nacional de Historia, cuya sede acogerá Granma, tierra en la que vio la luz el iniciador de nuestras luchas libertarias.

Ese foro sesionará del 16 al 18 de Abril de 2019 y abordará entre otras temáticas, El proceso de formaciones nacionales y el estado nación, La Revolución cubana, procesos culturales, relaciones internacionales e internacionalismo.

También el Congreso Nacional de Historia tiene la línea temática: Las luchas por la independencia y la liberación nacional en Cuba, entre 1868 y 1958.

Los problemas teóricos y metodológicos de la investigación histórica y su enseñanza se abordarán en el cónclave de esa especialidad con sede en la oriental provincia en Granma.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.