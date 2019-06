Firman Cuba y Rusia Convenio Intergubernamental en la esfera ferroviaria

El Vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, firmó en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un Convenio Intergubernamental para la rehabilitación y modernización de la infraestructura ferroviaria.

El documento inicia un proceso que prevé importantes inversiones por etapas, para elevar los volúmenes de carga y transportación de pasajeros, incrementando el confort de los coches de pasajeros, y elevando la seguridad de las vías férreas.

Como parte de su última jornada de actividades oficiales en el Foro, Cabrisas sostuvo encuentros con el Asesor del Presidente de la Federación de Rusia; el Presidente del Banco Promsviazbank, y el Director Ejecutivo de la compañía petrolera Rosnieft.

El Vicepresidente cubano tuvo además un encuentro con el Presidente del Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia, y jefe de su fracción en la Duma Estatal.

