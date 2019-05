Festejan en municipio pinareño resultados tabacaleros

San Luis, Pinar del Río.- La obtención de capas, tripas y capotes por encina de lo previsto como elementos que integran la cubierta y fortalezas de afamadas marcas de tabacos, constituyen motivos en el municipio pinareño de San Luis para celebrar las fiestas populares.

Ese territorio se distigue por integrar el macizo de la hoja en la provincia y por tal motivo, ya incorporó al proceso de beneficio de la materia prima a 4 talleres de la llamada preindustria y donde laboran mayoritariamente mujeres.

Para los pobladores y vegueros del municipio pinareño de San Luis el término de la cosecha tabacalera constituye motivo de alegría cada año, por eso durante viernes, sábado y domingo organizarán jubilosos las fiestas populares.

Al jolgorio acudirán agrupaciones musicales de la provincia y también confirmaron su asistencia Klimax que dirige Giraldo Piloto, la orquesta La Tabla y Tania Pantoja.

