Felicitan a trabajadores tabacaleros

El Sindicato Nacional Agropecuario, Forestal y Tabacalero, transmitió una felicitación a los afiliados pertenecientes a la industria tabacalera por celebrarse su día este 29 de mayo.

La congratulación fue especial para todos los integrantes de los colectivos laborales pertenecientes a dicha especialidad, que cumplieron con alta eficiencia y productividad el plan de exportación y para el consumo nacional en el 2018, y en los meses del actual año.

Néstor Bárbaro Hernández, Secretario General de Sindicato del sector, hizo un reconocimiento a quienes tienen una larga y fructífera trayectoria laboral en las actividades agrícola, despalillo, fabricación de tabaco, la comercialización y los servicios.

También fueron felicitados por la organización obrera, los lectores de tabaquería, y profesores, capacitadores, jefes de brigadas y departamentos, y oficinistas.

