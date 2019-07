Felicitan a Cuba por Día de la Rebeldía Nacional

La Habana, Cuba. – Desde diversas partes del mundo, llegan a Cuba mensajes de felicitación con motivo de la celebración por el Día de la Rebeldía Nacional, este 26 de Julio, y así lo reseña el sitio web de la Cancillería.

El Presidente de la República Argelina Democrática y Popular, Aldelkader Bensalah, envió congratulaciones, y deseó los mejores votos de progreso y prosperidad para el amigo pueblo de Cuba.

Aprovechó la ocasión para reiterar su disponibilidad de continuar obrando en la profundización y fortalecimiento de los excelentes vínculos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a ambos países.

También la Presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovi, trasladó en nombre de los ciudadanos de su país y en el suyo propio, las más cordiales felicitaciones por el 26 de Julio, y expresó su esperanza en ampliar todas las relaciones existentes entre las dos naciones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.