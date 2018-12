Felicita Asamblea del Poder Popular a los espirituanos

Los resultados económicos productivos en el año que finaliza fueron destacados la sesión ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular reunida este miércoles.

La presidenta del máximo órgano de gobierno en Sancti Spíritus, Teresita Romero Rodríguez, expresó la felicitación y reconocimiento al pueblo espirituano y lo exhortó a seguir trabajando para hacer del territorio más productivo.

El informe sobre la economía debatido destacó que se pronostica crecimiento en la producción, los servicios y de los principales indicadores de la eficiencia, que demuestran las potencialidades del territorio para superiores logros.

Los delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular en Sancti Spíritus aprobaron la propuesta del Plan General de Ordenamiento Urbano de Trinidad, esencial para el desarrollo y conservación de la III Villa de Cuba.

