Federadas pinareñas se aproximan al Congreso

Las 25 delegadas e invitadas que representarán a Pinar del Río en el X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), cumplen por estos días un extenso programa de intercambios con colectivos de la producción y los servicios.

El magno evento de las federadas tendrá lugar entre el 6 y el 8 de marzo próximo, el cual con anterioridad generó en el territorio un movimiento destinado al fortalecimiento de las estructuras y la labor político-ideológica.

La FMC en Pinar del Río de cara al X Congreso, ha desempeñado un importante rol en el ámbito educacional, la salud, la cultura y el deporte, por poseer dentro de sus filas a compañeras con meritoria participación en diferentes escenarios.

Además, es destacable la presencia de ellas en la campaña tabacalera, tanto en las plantaciones, la recolección, escogidas y despalillos como en la industria del torcido.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.