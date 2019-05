Favorable situación de acuíferos cubanos ante temporada lluviosa

La Habana, Cuba. – Más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 55 por ciento de la capacidad de llenado, presentan los embalses de Cuba, una situación favorable cuando se aproxima la temporada ciclónica.

El director general de Gestión Integrada del Agua, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Emilio Cosme, dijo recientemente que esa cifra supera en más de 230 millones de metros cúbicos la media para la fecha.

Significó el ingeniero que las provincias con menor acumulado en los embalses son La Habana, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, y Guantánamo, en tanto explicó que se prevé un período lluvioso con precipitaciones cercanas a las normales, y las regiones de Occidente y Centro serán las más favorecidas.

Emilio Cosme informó que en lo que va de mes en el país han caído más de 100 milímetros de lluvia.

