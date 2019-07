Exhortan en Cuba a gestionar y ahorrar el agua

La Habana, Cuba. – Julio es el mes menos lluvioso del periodo húmedo en Cuba, una etapa donde el almacenamiento de los embalses desciende poco, sin embargo hoy la disminución es significativa: 150 millones menos que al cierre de junio.

El director de Hidrología y Hidrogeología, Argelio Fernández, informó que las presas del país presentan 5 mil 70 millones de metros cúbicos, equivalentes al 55 por ciento de la capacidad de llenado.

Respecto a junio, el directivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos agregó que 12 provincias como Sancti Spíritus, Villa Clara y Santiago de Cuba mantienen almacenamientos inferiores, en tanto los embalses Ojo de Agua y Yeso, en Las Tunas, están secos por déficit de escurrimiento.

Argelio Fernández recordó que durante la etapa veraniega hay meses de mucha demanda de agua, por ello instó a gestionar mejor y ahorrar el recurso finito.

