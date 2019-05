Estimulan a campesinos en Granma

Como parte de las celebraciones por las 6 décadas de la firma de la Primera Ley de Reforma Agraria, se confieren Medallas, Distinciones y otros reconocimientos a cooperativistas agropecuarios, de servicios, y a dirigentes del sector en Granma.

Representantes de esa rama fueron congratulados este viernes en los actos municipales por el Día del campesino en Río Cauto y Cauto Cristo, y continúan a ese nivel, anunciaron directivos provinciales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Además, se trabaja intensamente en los preparativos del acto nacional por los 60 años de la firma de la Ley de Reforma Agraria, previsto el 17 de Mayo, en la Comunidad de Providencia, de la Sierra Maestra, en el municipio de Bartolomé Masó

A esa celebración asistirán más de 5 mil campesinos de los 13 municipios de Granma, provincia ganadora de las actividades centrales nacionales.

